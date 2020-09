Skyting ved grensa mellom Kina og India i Himalaya

utenriks

Hendelsen fant sted mandag. Forrige gang det ble bekreftet at det var løsnet skudd ved den omstridte grensa i Ladakh-regionen, var for flere tiår siden.

Kinas forsvarsdepartement hevder indiske soldater krysset delelinjen mellom landene og åpnet ild. Den indiske hæren hevder på sin side at kinesiske styrker opptrådte provoserende og skjøt varselskudd.

For å unngå dødelige sammenstøt, har landene i mange år forholdt seg til en avtale om ikke å bruke skytevåpen i Ladakh. Men de siste månedene har forholdet mellom landenes styrker vært svært spent, og minst 20 soldater ble drept i et sammenstøt i juni.

Soldatene holdt avtalen om ikke å bruke skytevåpen, og gikk i stedet løs på hverandre med bare never, steiner og klubber med spiker. Indiske myndigheter opplyste at 20 av deres soldater ble drept, og i tillegg skal et ukjent antall kinesere ha blitt skadd eller drept.

De to atomvåpenmaktenes forsvarsministre møttes forrige uke i Moskva for å diskutere situasjonen i Ladakh.

