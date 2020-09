Flere tusen kvadratkilometer skog fortært av California-brannene

utenriks

Dette er det største arealet som har blitt registrert nedbrent siden målingene begynte i 1987. Over 14.000 brannfolk er involvert i arbeidet med å bekjempe de titalls ulike brannene som herjer i Bay Area-området rundt San Francisco og i resten av delstaten.

Enda en hetebølge denne helga har blitt etterfulgt av et værsystem med tørr luft og kraftig vind. Strømleverandøren Pacific Gas & Electric er klare til å kutte strømmen til nesten 160.000 kunder nord i delstaten for å unngå at gnister fra kraftledninger kan antenne nye branner.

– Brannene som herjer, er ekstreme, og det er sannsynlig at nye kan oppstå. Været forverrer seg, og vi har rett og slett ikke nok ressurser til å bekjempe og begrense hver eneste brann, sier skogsforvalter i føderale skogsforvaltningsetaten US Forest Service, Randy Moore.

Siden 15. august er det registrert nesten 900 skogbranner i California, mange forårsaket av lynnedslag. Så langt har åtte mennesker mistet livet, og rundt 3.300 bygninger og andre konstruksjoner ødelagt.

Samtidig står høsten enda for døren, årstiden da brannene vanligvis er på sitt verste som følge av sterk vind og et landskap uttørket etter sommermånedene.

(©NTB)