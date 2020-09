200 reddet med helikopter fra skogbrann i California

utenriks

Den storstilte helikopterevakueringen begynte lørdag kveld ved Mammoth Pool Reservoir.

To Black Hawk-helikoptre og et stort Chinook-helikopter ble tatt i bruk for å hente dem som var sperret inne av brannfrontene og fly dem til en flyplass i Fresno, opplyser Brad Alexander, som er talsmann for redningstjenestene i delstaten, til New York Times. Rundt 20 ble skadd i hendelsen, og noen av dem er brakt til sykehus.

Myndighetene utstedte en evakueringsordre etter at en krattbrann i Sierra National Forest begynte å nærme seg bebygde områder. Det er langhelg i USA, mandag er Labour Day, og mange benytter anledningen til å komme seg ut.

– En campingtur som ble avbrutt av uforutsett torden, askeregn og å faktisk måtte kjøre gjennom ild for å evakuere, skriver en person som var ute på camping på Twitter.

California er midt i en av de verste skogbrannsesongene som er registrert. Høye temperaturer og et aldrende strømnett utpekes som to av årsakene til situasjonen. I uken som gikk, raste det blant annet tre branner som hver var blant de ti verste som noensinne i registrert i delstaten.

Satellittbilder viste lørdag kveld enorme røykskyer over California.

