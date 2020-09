Silvio Berlusconi har dobbeltsidig lungebetennelse

utenriks

Sykdommen er i et tidlig stadium, skriver det italienske nyhetsbyrået ANSA.

Tidligere fredag opplyste en talsmann for Berlusconi at sykehusinnleggelsen var et føre var-tiltak siden den 83 år gamle tidligere statsministeren hadde enkelte symptomer etter å ha testet positivt for koronaviruset onsdag. Han er innlagt på San Raffaele-sykehuset i hjembyen Milano.

Berlusconi, som først slo seg opp som eiendomsutvikler og mediemogul, var statsminister i Italia fra 1994-95, 2001–06 og 2008–11. Han er fortsatt aktiv i politikken for sitt parti Forza Italia.

Også Berlusconis samboer Marta Fascina og to av hans fem barn har fått påvist koronaviruset og er i hjemmeisolasjon.

