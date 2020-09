Det amerikanske forsvarets avis går inn

utenriks

Ordren kommer til tross for at kongresspolitikere har kjempet for å holde den tradisjonsrike avisen i live, og settes av kritikere i sammenheng med Trump-regjeringens fiendtlige holdning til mediene generelt.

I tråd med ordren må publiseringen stanse innen 30. september og organisasjonen må oppløses innen slutten av januar. Tidligere i år ble avisens bevilgning på 15,5 millioner dollar, tilsvarende rundt 138 millioner kroner etter dagens kurs, fjernet fra forsvarsbudsjettet.

Medlemmer av Kongressen har protestert mot vedtaket i flere måneder. 15 senatorer, både republikanere og demokrater, gikk sammen om et brev til forsvarsminister Mark Esper der de ba om at beslutningen ble reversert.

– Stars and Stripes er en essensiell del av nasjonens pressefrihet, som tjener den delen av befolkningen som har som oppgave å forsvare den friheten, heter det i brevet.

Den første avisen som het Stars and Stripes kom ut i en kort periode i 1861, under den amerikanske borgerkrigen, men fikk først jevnlige utgivelser under første verdenskrig. Deretter var det igjen stans før publiseringen ble gjenopptatt i 1942.

