OPCW dypt bekymret over Navalnyj-saken

– Kjemivåpenkonvensjonen slår fast at enhver forgiftning av en person med bruk av nervegift er regnet som bruk av kjemiske våpen, sier leder Fernando Arias i OPCW i en pressemelding.

Han understreker at slike anklager innebærer en alvorlig bekymring.

Onsdag sa Tysklands regjering at det foreligger «utvetydige bevis» for at Navalnyj ble forgiftet med nervegiften novitsjok.

Regimekritikeren får behandling ved et sykehus i Berlin og ligger i koma. Han ble alvorlig syk under en flytur som skulle gå fra Sibir til Moskva.

