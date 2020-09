utenriks

Aktivistene, som er mellom 12 og 21 år gamle, fremmet et krav torsdag og ba EMD holde de 33 landene ansvarlige for deres angivelig manglende innsats for å kutte klimagassutslippene.

Aktivistene hevder at unnlatelse av å takle klimaendringer utgjør en trussel mot deres fysiske og mentale velvære, og krenker deres rettigheter til liv.

De seks unge aktivistene får støtte av organisasjonen Global Legal Action Network og fem London-baserte advokater.

(©NTB)