Facebook vil begrense ny politisk reklame i uka før valget i USA

utenriks

Begrensningene selskapet kunngjorde torsdag, omfatter stans i nye politiske annonser i uka før valget. Facebook vil i tillegg fjerne poster som inneholder feilaktig informasjon om korona og stemmegivning.

Facebook vil også lenke til offisielle resultater på poster fra kandidater og kampanjer som erklærer seier tidlig. Facebook-sjef Mark Zuckerberg har imidlertid ikke gått tilbake på beslutningen om å godta politiske reklamer med usanne påstander for øvrig, melder CNN.

Hvis de har vært brukt tidligere i valgkampen, vil slike reklamer kunne kjøres helt fram til valgdagen.

– Har ansvar

– Dette valget kommer ikke til å være «business as usual.» Vi har alle et ansvar for å beskytte vårt demokrati, skriver Facebook-sjef Mark Zuckerberg i et innlegg torsdag.

Han fortsetter:

– Det betyr å hjelpe folk med å registrere seg og avlegge stemme, oppklare forvirring rundt hvordan valget skal gjennomføres, samt å jobbe for å redusere risikoen for vold og uro.

Brukt til utenlandsk påvirkning i 2016

Facebook har lenge blitt kritisert for å bidra til å spre usann informasjon og nøre opp under konflikt og splittelse. Nettgiganten ble også tatt på senga før presidentvalget i 2016, da Russland brukte plattformen til å gjennomføre en massiv påvirkningskampanje rettet mot amerikanske velgere.

I forkant av årets valg er det dermed mange som holder et øye med hvilke tiltak selskapet gjennomfører for å hindre at noe lignende skjer på nytt.

– Dette er virkelig veldig viktige grep, men alt er avhengig av håndheving, sier lederen for organisasjonen Leadership Conference on Civil and Human Rights, Vanita Gupta.

– Facebook vil nok bli testet på dette ganske snart, sier hun.

Har slettet flere kontoer

Zuckerberg understreker at Facebook har fjernet over hundre nettverk av profiler og sider knyttet til innblanding i andre lands interne anliggende.

– Bare i forrige uke slettet vi et nettverk av 13 kontoer og to sider som hadde som mål å feilinformerte amerikanere og nøre opp under splittelse, sa han.

Facebooks nye retningslinjer har også blitt kritisert av en talsperson for Donald Trumps presidentkampanje, Samantha Zager. Hun mener reglene vil hindre Trump i å forsvare seg selv via plattformen i de siste dagene før valget.

