Libanon får ny statsminister i forkant av Macron-besøk

Den forrige libanesiske regjeringen gikk av i etterkant av den enorme eksplosjonen i Beirut i begynnelsen av august.

Mandag stemte et flertall i nasjonalforsamlingen for å gi regjeringsoppdraget til Mustapha Adib (48), som inntil nå har vært ambassadør i Tyskland.

– Regjeringen bør dannes svært raskt, sa Adib, etter å ha blitt utpekt til statsminister av president Michel Aoun (85).

I en TV-sendt tale sa Adib at den nye regjeringen må begynne å iverksette reformer umiddelbart. Øverst på prioriteringslisten står en avtale med Det internasjonale pengefondet (IMF) om økonomisk krisehjelp.

Hundreårsmarkering

Statsministeren ble utpekt samme dag som Libanon markerte en slags hundreårsdag, og bare noen timer før Emmanuel Macron var ventet å ankomme landet.

Mandag var det nøyaktig hundre år siden dannelsen av Stor-Libanon – et fransk-styrt område som ble forløperen til den libanesiske staten.

Macron besluttet å besøke Libanon for å markere dagen, men også for å følge med på den politiske situasjonen i landet.

– Her trengs politisk endring, sa Macron under sitt forrige besøk i hovedstaden Beirut, et par dager etter den enorme eksplosjonen som la deler av byen i ruiner.

Lagt i ruiner

I løpet av det siste året har Libanon vært rammet både av økonomisk og politisk krise. I gatene har det vært protester mot politikere som beskyldes for å være udugelige og korrupte.

Minst 190 mennesker omkom og flere tusen ble skadd da et lager med ammoniumnitrat eksploderte ved havna i Beirut 4. august. Eksplosjonen skal ha vært en av de kraftigste i verden noensinne med unntak av atombomber, og deler av byen ble lagt i ruiner.

Kostnadene ved de materielle skadene antas å tilsvare flere titalls milliarder kroner.

Mange libanesere mener den egentlige årsaken til eksplosjonen var politisk vanstyre og korrupsjon som muliggjorde uforsvarlig lagring av et eksplosivt stoff.

– Ny politiske pakt

Utnevningen av Adib som ny statsminister betyr at Macron delvis har fått oppfylt sitt ønske om politisk endring.

Men Macron har også tatt til orde for mer dyptgripende endringer og «en ny politisk pakt» i Libanon.

Lederen for Libanons nasjonalforsamling, Nabih Berri, foreslo mandag forandringer i det særegne libanesiske systemet for å fordele politiske posisjoner til medlemmer av landets største religiøse grupper. Nøyaktig hva slags endringer han tar til orde for, er foreløpig uklart.

Fortsatt tette bånd

Selv om over 75 år er gått siden Libanon løsrev seg fra Frankrike, er det fortsatt tett bånd mellom de to landene.

I deler av den libanesiske befolkningen er Macron svært populær. Noen har bedt Frankrike gripe aktivt inn for å sørge for at Libanon får et nytt styresett.

Macron har på sin side understreket at det libanesiske folket er fritt og uavhengig – samtidig som han har kommet med sterke oppfordringer om politisk endring.

Frankrike er imidlertid ikke det eneste landet med stor innflytelse over libanesisk politikk. Både Iran og Syria har tette forbindelser til den sjiamuslimske Hizbollah-bevegelsen, som i Libanon nærmest fungerer som en stat i staten, med egne væpnede styrker og en politisk fløy med representanter i nasjonalforsamlingen.

