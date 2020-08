Danmarks finansminister: Den vanskeligste økonomiske situasjonen siden krigen

utenriks

Finansminister Nicolai Wammen understreket at regjeringen har fått langt mindre økonomisk handlingsrom som følge av pandemien, og at budsjettet for 2021 først og fremst handler om å få Danmark gjennom krisen.

– Framtiden er usikker, derfor presenterer regjeringen et koronabudsjett, sa Wammen på en pressekonferanse mandag.

Han sa også at det må være råd til velferd, og at det derfor «må tenkes klokt» om klimamålsettingen om 70 prosents reduksjon i drivhusgassene.

Regjeringen legger også opp til et budsjettunderskudd på 0,5 prosent.

