Amerikansk etterretning vil ikke lenger møte opp for å brife folkevalgte om valgtrusler

utenriks

Beslutningen om å stanse de personlige brifingene fra medarbeidere i USAs etterretningstjenester til de folkevalgte i Kongressen er tatt av USAs øverste etterretningssjef John Ratcliffe. Han er tidligere republikansk politiker og ble innsatt i stillingen i mai.

Demokratene raser etter meldingen og beskylder Det hvite hus for å forsøke å dekke over at russiske krefter prøver å bidra til at Trump blir gjenvalgt.

– Trump sparket den forrige etterretningssjefen for å ha brifet Kongressen om den russiske innsatsen for å hjelpe valgkampen hans. Nå stanser han brifingene helt. Trump ønsker ikke at det amerikanske folk skal få vite om Russlands innsats for å hjelpe ham til å bli gjenvalgt, sier lederen for etterretningskomiteen i Representantenes hus, Adam Schiff.

Etterretningssjefen oppgir lekkasjer fra politikerne som årsak til at brifingene stanses.

Tidligere i august advarte lederen for USAs nasjonale kontraetterretning- og sikkerhetssenter, William Evanina, om at både Kina, Russland og Iran forsøkte å påvirke høstens valg, både gjennom desinformasjon i sosiale medier og på andre måter.

Både medlemmer av etterretningskomiteen og tidligere FBI-sjef Robert Mueller har advart offentlig om at Russland er i ferd med å gjenta kampanjen fra 2016 for å hjelpe Trump vinne valget.

(©NTB)