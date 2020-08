Josep Borrell oppfordrer Russland til å ikke gripe inn i Hviterussland

utenriks

– Mange ganger før har jeg hørt mantraet fra Russland om at dette er et internt anliggende for Hviterussland og at de ikke ønsker innblanding utenfra. Jeg antar at dette gjelder dem selv, sa Borrell etter å ha vært i samtaler med EUs utenriksministere i Berlin.

Han la vekt på at det bare er folket i Hviterussland som skal bestemme over sin egen framtid.

EUs utenriksministre ble fredag enige om å innføre sanksjoner mot opptil 20 hviterussiske tjenestemenn for valgfusk og for å slå ned på demonstrasjonen i landet.

Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko hevdet fredag at Nato har planlagt å styrte regimet hans, en anklage Nato har benektet gjentatte ganger.

