Ivanka Trump: Donald Trump har endret Washington

utenriks

– Nå mer enn noen gang trenger USA en kriger i Det hvite hus, sa hun foran de om lag 1.500 tilhørere på plenen utenfor Det hvite hus før president Trump inntok scenene for å avslutte landsmøtet og formelt ta imot nominasjonen fra partiet.

I talen trakk hun fram presidentens handlekraft og kjærlighet til familien, og ikke minst hans direkte og upolitiske retorikk.

– Om du er enig med ham eller ikke, vet du alltid hvor han står. Jeg vedgår at ikke alle liker min fars måte å kommunisere på, og jeg vet at hans Twitter-meldinger kan virke noe ufiltrerte, men resultatet snakker for seg selv, sa hun.

