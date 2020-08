Opposisjonspolitikere pågrepet i Hongkong

utenriks

– Dette er politisk forfølgelse, sa advokat og medlem av Det demokratiske partiet, James To, til journalister etter pågripelsene.

14 andre personer tilknyttet de prodemokratiske protestene i fjor er også pågrepet, opplyser en politikilde til AFP.

Både Lam Cheuk-ting og Ted Hui har åpent kritisert myndighetene i Hongkong og Kina.

Lam skriver på Facebook at han ble pågrepet for å ha deltatt i demonstrasjonene og for å ha forsøkt å hindre rettsutøvelse.

En video av Huis pågripelse viser at han også ble pågrepet for å ha forsøkt å hindre rettsutøvelse.

Store demonstrasjoner som varte i over sju måneder, brøt ut i Hongkong i juni 2019. Over 9.000 personer ble pågrepet, og kinesiske myndigheter har siden fortsatt arbeidet med å straffeforfølge aktivister og deltakere.

