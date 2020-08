Boris Johnson ønsker etterforskning av antatt Navalnyj-forgiftning

utenriks

– Vi trenger en fullstendig og gjennomsiktig etterforskning av hva som har skjedd. Gjerningspersonene må holdes ansvarlige, og Storbritannia vil slutte seg til det internasjonale arbeidet for å sikre rettferdighet, sa Johnson onsdag.

Stoltenberg støtter etterforskning

44 år gamle Aleksej Navalnyj får behandling på et sykehus i Berlin. Han ble plutselig syk på en flygning i Sibir i forrige uke. Tyske leger har fastslått at prøvene tatt av ham tyder på at han er blitt forgiftet.

Nato-leder Jens Stoltenberg støtter Johnsons krav om en uavhengig etterforskning.

– Vi må holde gjerningspersonene ansvarlige, sa Stoltenberg da han ankom et møte med EUs forsvarsministere i Berlin onsdag.

Han understreket at det ikke var grunnlag for å tvile på konklusjonene til de tyske legene.

Tidligere anklager mot Russland

Johnsons ønske om en uavhengig etterforskning kan bidra til å forverre det allerede anstrengte forholdet mellom Storbritannia og Russland, som har vært preget av tidligere britiske anklager om russiske forgiftninger.

Blant annet skyldte britene på Russlands president Vladimir Putin for den dødelige strålingsforgiftningen av den tidligere KGB-agenten Aleksandr Litvinenko i London i 2006.

De anklagde også Russland for å stå bak forgiftningen av dobbeltagenten Sergej Skripal i Salisbury i 2018. Skripal overlevde angrepet.

Britiske myndigheter hevder også at Russland driver innblanding i forkant av valget i desember, samt at russiske hackere forsøker å stjele informasjon om en koronavirusvaksine.

Russiske myndigheter nekter for alle anklagene.

