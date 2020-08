Russiske landgangsfartøy fikk Sverige til å øke beredskapen

utenriks

Det melder Dagens Nyheter. De tre fartøyene av Roputsja-klassen passerte øst for Gotland tirsdag. Ifølge avisen var det denne øvelsen, kombinert med krisen i Hviterussland, som fikk svenske myndigheter til å reagere.

Svenske marinefartøy er sendt til området, og det er utplassert bakkestyrker på Gotland.

Forsvarsminister Peter Hultqvist sa tirsdag at opptrappingen er et signal til Russland.

– Vi er ikke naive på noen måte, vi har jo sett utviklingen over tid. Det vi nå gjør med denne øvelsen, som forsvaret gjennomfører og vi markerer støtte til, er jo å sende signaler både til våre partnere og den russiske siden om at vi står opp for svensk integritet og suverenitet, sier forsvarsministeren.

– Omfattende militæroperasjoner er i gang i Østersjø-regionen, både russiske og vestlige, enkelte steder på en måte som vi ikke har sett siden den kalde krigen, sier Jan Thörnqvist, som leder den svenske innsatsen.

(©NTB)