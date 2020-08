WHO: Barn over tolv år bør bruke munnbind

utenriks

I Norge har helsemyndighetene vært klare på at de ikke råder barn i barneskolealder eller yngre å gå med munnbind.

WHO understreker imidlertid at også barn mellom seks og elleve år kan bruke munnbind under visse omstendigheter, melder Sveriges Radio.

I Danmark blir det innført krav til bruk av munnbind i kollektivtrafikken lørdag. Her slipper barn under tolv år unna. Handelsstanden varsler imidlertid at munnbind i barnestørrelser vil være for salg fra tirsdag.

Barnemunnbindene blir i første omgang tilgjengelige i kjedene Meny, Spar, Min Købmand og Let-Køb.

– Vi vet det er vanskelig for barn å finne munnbind som sitter ordentlig. Derfor har vi brukt mange krefter på å få et munnbind som også passer dem, sier direktør Michael Christensen i dagligvarekjeden Dagrofa til Dansk Handelsblad.

