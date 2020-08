USAs postsjef lover at poststemmer blir levert i tide

utenriks

DeJoy ble kalt inn til en digital høring i Kongressen fredag etter at han innførte kontroversielle endringer i postvesenet. Han avviklet blant annet flere postkasser og postsorteringsmaskiner.

USPS har tidligere sendt skriftlige advarsler om at millioner av poststemmer kan bli forsinket.

Under høringen understreket DeJoy likevel at forsinkelser ikke skal forekomme.

– Postvesenet vil levere hver eneste stemme som sendes inn i tide, sa DeJoy i høringen.

– Jeg mener at det amerikanske folk burde ha mulighet til å avlegge stemmer i posten, og postvesenet skal støtte opp om dette, la han til.

Trump-støttespiller

Flere politikere har sagt at de er bekymret for at tiltakene DeJoy innførte er politisk motivert og kan vanskeliggjøre bruken av poststemmer. DeJoy er kjent som en Trump-alliert og lojal republikaner. Han har også drevet pengeinnsamling for partiet.

Trump har uttalt at han ikke vil gi ytterligere tilskudd til postvesenet fordi han ikke ønsker at det skal bli lettere å avlegge poststemmer. Presidenten hevder poststemmer kan bidra til valgfusk.

Massiv kritikk

Etter massiv kritikk hadde DeJoy allerede utsatt flere av de kontroversielle endringene i postvesenet som opprinnelig skulle innføres før valget i november.

De rundt 600 postsorteringsmaskinene som er tatt ut av drift skal likevel ikke tas i bruk igjen.

