Barnier: Føles ofte som om vi går bakover, ikke fremover

utenriks

– Klokken tikker, sier Barnier og minner om at det er litt over fire måneder før overgangsperioden etter brexit går ut ved årsskiftet.

– Men for at EU-landenes ledere og EU-parlamentet skal rekke å godkjenne en avtale, må vi ha den endelige teksten klar i slutten av oktober. Da har vi bare to måneder på oss til å bli enige om alle temaene som diskuteres, sa Barnier på en pressekonferanse etter denne ukens forhandlingsrunde.

– På det stadiet vi er nå, virker en avtale usannsynlig. Det føles for ofte som om vi går bakover og ikke fremover, og jeg skjønner ikke hvorfor vi kaster bort verdifull tid.

Barniers britiske motpart sier denne ukens diskusjoner var nyttige, men at det var lite fremskritt. Han legger likevel an en litt mer optimistisk tone enn Barnier.

– Som jeg sa i forrige uke, er det fortsatt mulig å bli enige, og det er fortsatt målet, men det er tydelig at det ikke vil bli lett å oppnå. Omfattende arbeid gjenstår på en rekke områder, sier Frost.

Neste forhandlingsrunde blir i London fra 7. til 11. september.

