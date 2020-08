Trumps tidigere rådgiver Steve Bannon pågrepet i New York

utenriks

Den tidligere politiske sjefstrategen i Det hvite hus er siktet for bedrageri overfor giverne, melder TV-kanalen CNBC.

Ifølge nyhetsnettstedet The Daily Beast er Bannon siktet for å ha underslått penger fra innsamlingsaksjonen «We Build The Wall» (Vi bygger muren). Hundretusener av givere som har donert til sammen 25 millioner dollar – over 220 millioner kroner – til kampanjen, er svindlet, sier en føderal statsadvokat i en uttalelse. Pengene skulle gå til å bygge en grensemur mot Mexico.

Tre andre personer er siktet i samme sak. En av dem er Timothy Shea, som er fungerende sjef for det føderale narkotikapolitiet DEA,

En talsperson har foreløpig ikke svart på en forespørsel fra nyhetsbyrået AP om en kommentar til pågripelsen.

(©NTB)