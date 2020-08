Trump ber Pompeo iverksette sanksjonsmekanisme mot Iran

utenriks

– I dag har jeg bedt utenriksminister Mike Pompeo om å orientere FNs sikkerhetsråd om at USA har til hensikt å gjeninnføre omtrent alle de tidligere suspenderte FN-sanksjonene mot Iran, sa Trump onsdag.

Trump sa at det dreier seg om å iverksette en kontroversiell mekanisme som kalles «snapback».

– USA vil igangsette prosessen med å gjenopprette FN-sanksjonene mot Iran. 30 dager etter Pompeos kunngjøring, vil en rekke FN-sanksjoner bli gjenopplivet, blant annet kravet om at Iran må fryse alle aktiviteter knyttet til anriking av uran. Dette vil også forlenge den 13 år lange våpenembargoen mot Iran, heter det i en uttalelse fra Pompeos departement.

Tidligere onsdag ble det kjent at Pompeo skal møte FNs generalsekretær António Guterres torsdag. Det er ventet at Pompeo senere vil være til stede i et møte i FNs sikkerhetsråd i et forsøk på å få gjeninnført Iran-sanksjonene.

Trakk USA fra avtalen

USA ble påført nederlag i FNs sikkerhetsråd i forrige uke da landet forsøkte å få gjeninnført sanksjoner mot Iran.

Sanksjonene mot Iran ble hevet som følge av atomavtalen som USA hadde sluttet seg til. Trump trakk senere USA fra avtalen. Å ta i bruk snapback-mekanismen kan åpne veien for en diplomatisk feide og sannsynligheten for at andre medlemmer i Sikkerhetsrådet simpelthen ignorerer kravet fra USA.

Flesteparten av medlemmene tviler på det juridiske grunnlaget som Washington baserer seg på ved å iverksette en slik snapback, siden president Donald Trump trakk USA fra atomavtalen i 2018.

USA hevder at landet fortsatt er en del av atomavtalen med Iran, selv om Trump trakk USA fra avtalen.

EU-kritikk

Det var søndag at Trump nevnte snapback-muligheten første gang. EU, som fortsatt støtter atomavtalen, så på utspillet som maktesløst.

– Gitt at USA ensidig trakk seg fra avtalen i mai 2018 og ikke har deltatt i noen av strukturene eller aktivitetene i den nylig, kan ikke landet anses for å være en del av den, sa en talsmann for EUs utenrikssjef Josep Borrell søndag.

– Vi anser dermed USA for ikke å være i noen posisjon til å sette i verk mekanismer reservert for atomavtalens deltakere, som den såkalte snapback, sa talsmannen.

En rask gjeninnføring av FN-sanksjonene mot Iran er nedfelt i atomavtalen fra 2015, og kan utløses hvis Iran bryter atomavtalen.

