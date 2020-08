Steve Bannon erkjenner ikke straffskyld

utenriks

Bannon ble etter fengslingsmøtet løslatt mot en kausjon på 5 millioner dollar, men han har fått forbud mot å reise ut av USA, melder Reuters.

Trumps tidligere rådgiver ble pågrepet tidligere på torsdag. Han er siket for å ha underslått penger fra innsamlingsaksjonen «We Build The Wall» (Vi bygger muren).

Hundretusener av givere som har donert til sammen 25 millioner dollar – over 220 millioner kroner – til kampanjen, er svindlet, sier en føderal statsadvokat i en uttalelse. Pengene skulle gå til å bygge en grensemur mot Mexico.

Tre andre personer er også siktet i saken. Det ble en stund meldt at én av disse var den fungerende sjefen for det føderale narkotikapolitiet, Timothy Shea. Det har siden vist seg at dette ikke er riktig, og at det er en annen mann med samme navn som er siktet, ifølge CNBC.

(©NTB)