Militærjuntaen i Mali lover valg «innen rimelig tid»

Kuppmakerne kaller seg Den nasjonale komiteen for folkets frelse og ledes tilsynelatende av nestkommanderende i Malis luftvåpen, oberstmajor Ismael Wague.

Onsdag morgen holdt han en tale på statlig TV, omgitt av de øvrige medlemmene av juntaen.

Natt til onsdag kunngjorde Malis president Ibrahim Boubacar Keita (75) sin avgang i en TV-sendt tale, noen timer etter at han og regjeringsmedlemmene var tatt til fange av soldater.

– Jeg ønsker ikke at blod skal spilles for å holde meg ved makten, sa han.

Keita framsto rolig, men sterkt berørt, i talen. Han hadde på seg munnbind som beskyttelse mot koronasmitte.

– Hvis det behaget visse elementer i vårt militære å beslutte at dette skulle ende med deres intervensjon – har jeg egentlig noe valg? spurte 75-åringen resignert.

Under ham på TV-skjermen sto det «avtroppende president».

Internasjonale protester

Både FN, Den afrikanske union (AU), den vestafrikanske samarbeidsorganisasjonen Ecowas, USA og den tidligere kolonimakten Frankrike har fordømt kuppet eller krevd at det må stanses.

Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa, som har formannsposten i AU, kaller kuppet grunnlovsstridig og krever at kuppmakerne løslater dem de har tatt til fange.

– De må løslate presidenten, statsministeren, statsråder og tjenestemenn, krever Ramaphosa.

EU krever også øyeblikkelig løslatelse, men understreker samtidig at stabilitet og kamp mot militante islamister i deres øyne er det aller viktigste.

– Vi mener at stabiliteten i regionen og Mali, og kampen mot terrorisme, bør ha aller høyeste prioritet, sa EU-president Charles Michel onsdag.

FNs generalsekretær António Guterres fordømmer også kuppet og det samme gjør Norge.

– Norge deler generalsekretærens fordømmelse og støtter hans oppfordring til partene om å finne en fredelig løsning gjennom dialog og respekt for demokratiske prinsipper og godt styresett, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) tirsdag.

Kjemper mot jihadister

I Bamako ble nyheten om militærkuppet og Keitas avsettelse møtt med jubel hos demonstranter som i hele sommer har protestert og krevd presidentens avgang.

Bakgrunnen for protestene har vært økonomiske problemer, misnøye med korrupsjon og frustrasjon over stadige angrep fra islamistopprørere.

Et omstridt parlamentsvalg i april har også bidratt til den spente situasjonen i Mali, der rundt 37 prosent av landets 20 millioner innbyggere lever i ekstrem fattigdom, ifølge FN.

To av tre innbyggere kan ikke lese og skrive, og hvert fjerde barn under 14 år er involvert i barnearbeid.

Kupp-reprise

Også i 2012 grep de militære makten i et kupp, og også da startet kuppet med et opprør i militærleiren i byen Kati. Ibrahim Boubacar Keita ble valgt til president året etter.

Kuppet kom etter at tuareger hadde gjort opprør nord i landet, et opprør som senere ble utnyttet av militante islamister med bånd til al-Qaida, som tok kontroll over flere byer. Mange av islamistene har siden sverget troskap til IS og kontrollerer store områder i Mali.

Malis dårlig trente sikkerhetsstyrker har ikke greid å slå ned opprøret også anklages selv for omfattende overgrep og drap på sivile.

Norske soldater

FNs sendte en fredsstyrke til Mali i 2013. Minusma-styrken består i dag av rundt 12.000 soldater og nærmere 2.000 politifolk og andre sivilt ansatte fra over 50 land.

Seks norske stabsoffiserer er tilknyttet Minusmas hovedkvarter i Bamako, og ni norske spesialister og offiserer drifter militærleiren Camp Bifrost i nærheten av hovedstaden.

– Vi fikk en ny rapport fra de norske nå på morgenkvisten, og de har det bra, sier major Brynjar Stordal ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) til NTB.

– Situasjonen i Mali er spent, og de følger nøye med på det som skjer, men det er ikke rapportert noen hendelser mot FN-personell. Kuppet er et indre anliggende, og kuppmakerne ser ikke på FN som noen motpart, ifølge Stordal.

Frankrike har sin egen styrke i Sahel-regionen, blant annet i Mali, for å bekjempe militante islamister. Norge deltar ikke i denne. Danmark bidrar derimot med rundt 70 soldater i franske Operasjon Barkhane.

