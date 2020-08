utenriks

– Vi har måttet lære oss at den raskeste måten å få slutt på pandemien og gjenreise økonomiene på er å beskytte de mest utsatte befolkningsgruppene overalt, fremfor hele befolkningen i noen utvalgte land, sier WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Han sier at de 20 prosent mest utsatte av hvert lands befolkning – altså helsearbeidere, eldre over 65 år og personer med underliggende sykdommer – må bli de første som får vaksinen når WHO etter hvert kan dele ut en trygg og effektiv vaksine.

