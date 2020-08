Verdens turistorganisasjon mener turisme må prioriteres

utenriks

– Myndigheter har et ansvar for å beskytte bedrifter og folks inntektsgrunnlag, understreker organisasjonens generalsekretær Zurab Pololikashvili.

Organisasjonen beregner at kollapsen i turisme og reiseliv har ført til et tap på 320 milliarder dollar, over 2.800 milliarder kroner. Det er tre ganger så mye som tapet for turistindustrien forårsaket av finanskrisen fra 2007 til 2009, og tilsvarer hele Colombias bruttonasjonalprodukt.

Antallet internasjonale reisende falt med 98 prosent i mai, etter at mange land innførte strenge reiserestriksjoner for å begrense spredningen av koronasmitte.

Over 774.000 koronarelaterte dødsfall er så langt meldt verden over, viser tall fra Johns Hopkins University.

(©NTB)