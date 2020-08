Obama: Trump er blottet for empati

utenriks

– Trump har hatt mer enn nok tid på seg til å vise at han kan gjøre jobben, men det er tydelig at han har tatt seg vann over hodet, sa Obama i en følelsesladd tale som avsluttet første dag av Demokratenes digitale landsmøte.

Hun advarte også om at ting kan bli verre hvis Trump blir valgt til en ny periode.

– Hvis du tror at det ikke kan bli verre, stol på meg, det kan bli verre, og det blir verre hvis vi ikke foretar en endring i dette valget. Hvis vi skal ha noe som helst slags håp om å avslutte dette kaoset, må vi stemme på Joe Biden som om våre liv var avhengig av det, sa Obama.

