Hviterussisk ambassadør slutter seg til opposisjonen

utenriks

Lesjtsjenja ga i helgen sin fulle støte til demonstrantene som krever Lukasjenkos avgang, etter at den hviterussiske presidenten i et omstridt valg tidligere i måneden sikret seg en ny periode ved makten.

Lesjtsjenja ga uttrykk for «solidaritet med dem som på fredelig vis gikk ut i gatene i hviterussiske byer slik at deres stemme skulle bli hørt».

Ambassadøren sa også at han var sjokkert over sikkerhetsstyrkenes maktbruk etter at over 7.000 demonstranter ble pågrepet og mange i ettertid fortalte om mishandling. Beslutningen om å søke avskjed kaller han «logisk».

– Som ambassadør er jeg utnevnt av presidenten, og det forventes at jeg følger hans politikk. Utenriksdepartementet mener at jeg med min opptreden har gått ut over dette, sier Lesjtsjenja til den uavhengige hviterussiske nettavisen Tut.by.

Den 52 år gamle ambassadøren er den først høytstående tjenestemannen i Hviterussland som går offentlig ut mot Lukasjenko.

(©NTB)