New Zealand utsetter valget

– Denne beslutningen gir alle parter tid til å drive valgkamp de neste ni ukene, og valgkommisjonen får nok tid på seg til å forsikre at valget kan bli gjennomført, sa Ardern mandag.

Valget skulle ha blitt holdt 19. september. Den nye valgdatoen er satt til 17. oktober.

Et nytt utbrudd i forrige uke markerte de første smittetilfellene på 102 dager. Det førte til at landets største by Auckland er blitt nedstengt til 26. august.

Ifølge Worldometer har landet registrert 1.622 tilfeller og 22 dødsfall siden 28. februar.

