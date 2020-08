Duterte i koronakarantene

utenriks

Det bekrefter Dutertes talsperson Harry Roque mandag.

Presidentens sikkerhetsteam sørger for at ingen kommer nær ham, sa Roque. Han la til at Duterte også har klagd over de gjentatte testene i nesa.

Innenriksminister Eduardo Ano bekreftet søndag at han hadde testet positivt for koronaviruset, og at han hadde influensalignende symptomer som sår hals og vondt i kroppen.

Flere regjeringsmedlemmer som hadde vært i nærkontakt med Ano, er også i isolat. Duterte har ikke hatt nærkontakt med ministeren.

(©NTB)