Mindre søppel i Italia da landet stengte

utenriks

Det viser nye beregninger fra Det nasjonale italienske instituttet for miljøvern og -forskning (Ispra).

10 prosent mindre søppel ble produsert da koronakrisen var på sitt mest akutte, og i urbane områder var nedgangen på 500.000 tonn i mars og april.

I løpet av året kan dette imidlertid bli delvis oppveid av en økt mengde avfall fra engangsutstyr som beskytter mot smitte. Munnbind og engangshansker antas å medføre 300.000 tonn ekstra søppel.

Miljøorganisasjonen Greenpeace er bekymret for at mye av dette til slutt vil havne i havet. Mikroplast i sjøen er et stort problem i Italia, og ifølge miljøorganisasjonen WWF havner rundt 53.000 tonn italiensk plast i Middelhavet hvert år.

