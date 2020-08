EU avviser USAs plan for å tvinge gjennom Iran-sanksjoner

utenriks

USA planlegger å forsøke en kontroversiell taktikk som omtales som «snapback».

Utenriksminister Mike Pompeo har hevdet at USA fortsatt er en del av atomavtalen med Iran, slik den ble undertegnet i 2015 – og dermed kan tvinge gjennom nye sanksjoner hvis de mener Iran bryter avtalen. President Donald Trump trakk imidlertid USA fra avtalen i 2018.

– Gitt at USA ensidig trakk seg fra avtalen i mai 2018 og ikke har deltatt i noen av strukturene eller aktivitetene i den nylig, kan ikke landet anses for å være en del av den, sier en talsmann for EUs utenrikssjef Josep Borrell søndag.

– Vi anser dermed USA for ikke å være i noen posisjon til å sette i verk mekanismer reservert for atomavtalens deltakere, som den såkalte snapback, sier talsmannen.

En rask gjeninnføring av FN-sanksjonene mot Iran er nedfelt i atomavtalen fra 2015, og kan utløses hvis Iran bryter atomavtalen.

