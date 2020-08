Trump ga pengegave til Demokratenes visepresidentkandidat

utenriks

Da Joe Biden tirsdag presenterte Harris som sin visepresidentkandidat, svarte Trump med å omtale California-senatoren for «den slemmeste, mest grusomme og respektløse av noen i Senatet».

Det kan se ut til at Trump var av en annen oppfatning tidligere. I september 2011 og februar 2013 donerte han henholdsvis 5.000 og 1.000 dollar til Harris valgkamp for å bli gjenvalgt som justisminister i California. Det viser delstatens valgkampregister, skriver Bloomberg og The Washington Post.

Harris var justisminister i California fra 2011 til 2016. Deretter ble hun valgt inn i Senatet for Det demokratiske partiet.

En talsperson for Harris sier til avisen The Sacramento Bee at pengene ble donert til en veldedig organisasjon i 2015, samme år som Trump startet sin presidentvalgkamp.

Også Trumps datter Ivanka har bidratt med pengestøtte til Harris. I juni 2014 donerte hun 2.000 dollar.

