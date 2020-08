Fortnite fjernet fra App Store

utenriks

Fortnite ble torsdag tatt bort fra Apples digitale markedsplass fordi Epic Games lanserte en betalingsløsning som var uavhengig av Apples plattform.

Apple tar en andel på 30 prosent av kjøpene som blir gjort i de ulike appene som tilbys i App Store.

Bryter retningslinger

Fortnite er gratis, men spillerne kan kjøpe våpen eller ferdigheter de trenger for å overleve i spillet. Spillutvikleren Epic Games lanserte torsdag en løsning for direkte betaling for Apples operativsystem og Google Play. Ifølge Epic skal løsningen være den samme som blir brukt for å behandle betalinger på PC og Mac-maskiner og Android-telefoner.

Apple mener betalingsløsningen bryter med deres retningslinjer, mens Google ikke har kommentert saken.

– Epic aktiverer en løsning i applikasjonen som ikke er vurdert eller godkjent av Apple, og de gjorde det med hensikt å bryte retningslinjene i App Store som gjelder for alle utviklere, sier Apple i en uttalelse.

Hindrer konkurranse

Epic Games svarer med å anklage Apple for å misbruke selskapets monopollignende makt. Spillutvikleren har bedt en føderal dommer om å stoppe det den mener er Apples praksis for hindrer konkurranse.

Epic ber i søksmålet også om at Apples krav om en andel på 30 prosent gjøres ugyldig.

– Apple har blitt noe selskapet en gang kjempet imot: monsteret som forsøker å kontrollere markedet, hindre konkurranse og stoppe innovasjon, heter det i søksmålet som ble levert samme dag som Apple sparket Fortnite ut av App Store.

(©NTB)