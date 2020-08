Afghanistan: De siste 400 Taliban-fangene løslates

utenriks

Et stormøte, en såkalt loya jirga, vedtok i helgen å etterkomme opprørernes krav og løslate 400 Taliban-fanger. Løslatelsen av disse er nå igang, opplyser afghanske myndigheter.

Mandag opplyste Taliban at de er villige til å sette seg til forhandlingsbordet for å få slutt på den 30 år lange krigen i landet, «innen en uke» etter at fangene er løslatt.

For to uker siden ble 317 fanger løslatt i forbindelse med id-feiringen. Taliban har krevd at i alt 5.000 fanger skal løslates før opprørsgruppen var villig til å starte fredsforhandlingene med regjeringen.

(©NTB)