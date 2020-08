Stor palestinsk skuffelse over Emiratenes fredsavtale med Israel

utenriks

For første gang på 26 år har et arabisk land bestemt seg for å slutte fred med Israel. I mange år har Egypt og Jordan vært de eneste i regionen med normale diplomatiske bånd med den jødiske staten. Nå følger en av de arabiske statene ved Persiabukta etter.

Avtalen innebærer også at Israels planlagte annektering av store deler av Vestbredden blir stanset inntil videre. Det er imidlertid ikke nok til å skape jubel blant palestinerne.

– Israel blir belønnet for ikke å erklære åpent hva de har gjort mot Palestina, ulovlig og vedvarende, siden okkupasjonen begynte, skriver PLOs talskvinne Hanan Ashrawi i en krass kommentar på Twitter.

Hun legger til at Emiratene nå har avdekket sine hemmelige avtaler og normalisering med Israel.

– Vær så snill, ikke gjør oss en tjeneste. Vi er ikke noens fikenblad, skriver hun videre.

Også på Gazastripen, der Hamas styrer, får avtalen hard medfart.

Samtidig hylles den av Egypts president Abdel Fattah al-Sisi.

– Kun utsatt

Selv om Emiratene forsvarer avtalen med at den innebærer «dødsstøtet» for Israels videre annektering av palestinske områder, er det imidlertid høyst usikkert om annekteringen er stanset for godt.

Torsdag kveld uttalte Israels statsminister Benjamin Netanyahu at annekteringen kun er utsatt, ikke avlyst. På en direktesendt pressekonferanse sa han også at den innebærer en ny æra for forholdet mellom Israel og den arabiske verden.

Både han og Trump håper avtalen vil bety at flere arabiske land følger etter, deriblant Saudi-Arabia.

– Nå som isen har blitt brutt, forventer jeg at flere arabiske og muslimske land vil følge De forente arabiske emirater, sa Trump under en pressekonferanse i Det hvite hus.

Seier for ledere i motvind

For både Trump og Netanyahu er avtalen gull verdt ettersom de begge sliter på hjemmebane, både som følge av håndteringen av koronautbruddet og massedemonstrasjoner.

For Emiratene betyr avtalen at landet kan begynne å forhandle om investeringer og gjensidig handel. Landet har lenge fremstilt seg selv som en forkjemper for økt toleranse i Midtøsten, selv om det er styrt av et autoritært regime.

– De fleste land vil anse dette som et modig skritt for å sikre en tostatsløsning, som gir tid til forhandlinger, sa Emiratenes utenriksminister Anwar Gargash etter at avtalen ble gjort kjent.

Der framstilte han også Emiratene som en brubygger som endelig har greid å få til noe konkret.

– Emiratene bruker sin tyngde og sitt løfte om et forhold for å fjerne en tidsinnstilt bombe som truer en tostatsløsning. Er det perfekt? Ingenting er perfekt i en svært vanskelig region. Men jeg mener vi bruker våre politiske brikker riktig, sa han.

Føler seg sviktet

For palestinerne, som lenge har vært avhengig av arabisk støtte i sin kamp for en egen stat, oppleves avtalen først og fremst som et svik. De har gjentatte ganger bedt arabiske land om ikke å normalisere forholdet til Israel før Israel og Palestina har inngått en fredsavtale som innebærer at det etableres en palestinsk stat og at den israelske okkupasjonen opphører.

Israel skulle etter planen har begynt annekteringen av viktige deler av den okkuperte Vestbredden 1. juli, men dette ble utsatt. Planen har møtt sterk internasjonal kritikk ettersom områdene lenge har vært ment å utgjøre en framtidig palestinsk stat.

Avtalen som USA nå har forhandlet fram, har fått navnet Abraham-avtalen og er resultatet av langvarige forhandlinger mellom landene. Det er den første i sitt slag siden en lignende fredsavtale ble inngått mellom Jordan og Israel i 1994.

(©NTB)