Full normalisering mellom Israel og Emiratene – annekteringsplan innstilt

De forente arabiske emirater er dermed den første arabiske staten ved Persiabukta som etablerer fullstendige diplomatiske bånd med Israel. Fra før av er det kun to arabiske land, Egypt og Jordan, som har diplomatiske bånd med Israel.

Avtalen ble først kunngjort av USAs president Donald Trump på Twitter torsdag ettermiddag.

– STORT gjennombrudd i dag. Historisk fredsavtale mellom våre to GODE venner, Israel og De forente arabiske emirater, skriver Trump.

Samtidig la han ut en felles uttalelse fra Israels statsminister Benjamin Netanyahu, Abu Dhabis kronprins Mohammed bin Zayed Al Nahyan og seg selv.

– Regner med flere

Like etter møtte han pressen på sitt kontor i Det hvite hus.

– Nå som isen har blitt brutt forventer jeg at flere arabiske og muslimske land vil følge De forente arabiske emirater, sier han.

Emiratenes anerkjennelse av Israel er en sjelden diplomatisk seier for Trump i Midtøsten i forkant av presidentvalget i november. Israel og Emiratene er blant USAs nærmeste allierte i regionen.

– Historisk dag

Det er også en seier for Netanyahu, som er i hardt vær på hjemmebane, både på grunn av korrupsjonsanklager og håndteringen av koronapandemien.

I en Twitter-melding skriver han at normaliseringen innebærer at det er «en historisk dag».

For Emiratene betyr avtalen at landet kan begynne å forhandle om investeringer og gjensidig handel. Landet har lenge fremstilt seg selv som en forkjemper for økt toleranse i Midtøsten, selv om det er styrt at et autoritært styre.

For palestinerne, som lenge har vært avhengig av arabisk støtte i sin kamp for en egen stat, er kunngjøringen både et tilbakeslag og et framskritt. Annekteringen blir innstilt, men palestinerne har gjentatte ganger bedt arabiske land om ikke å normalisere forholdet til Israel før Israel og Palestina har inngått en fredsavtale som innebærer at det etableres en palestinsk stat og den israelske okkupasjonen opphører.

Palestinsk kritikk

En av palestinernes mest kjente politikere rettet torsdag kraftig kritikk mot avtalen.

– Avtalen belønner israelsk okkupasjon, skriver Hanan Ashrawi, talskvinne for PLO, på Twitter.

– Israel ble belønnet for ikke å erklære åpent hva de har gjort mot Palestina, ulovlig og vedvarende, siden okkupasjonen begynte, skriver hun videre og legger til at Emiratene nå har avdekket «sine hemmelige avtaler og normalisering med Israel».

– Vær så snill, la være å gjøre oss en tjeneste. Vi er ikke noens fikenblad, fastslår hun.

Israel skulle etter planen har begynt annekteringen av viktige deler av den okkuperte Vestbredden 1. juli, men dette ble utsatt. Planen har møtt sterk internasjonal kritikk ettersom områdene lenge har vært ment å utgjøre en framtidig palestinsk stat.

Avtalen har fått navnet Abraham-avtalen og er resultatet av langvarige forhandlinger mellom landene. Det er den første i sitt slag siden en lignende fredsavtale ble inngått mellom Jordan og Israel i 1994.

