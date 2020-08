To iranere dømt for å ha spionert for Israel, Tyskland og Storbritannia

utenriks

Iran har den siste tiden stilt en rekke personer for retten etter å ha anklaget dem for spionasje. Enkelte spiondømte iranere er også blitt henrettet.

Den ene som nå er dømt til ti års fengsel, Massud Mossaheb, anklages for å ha spionert for den israelske etterretningstjenesten Mossad og for Tyskland under dekke av å være generalsekretær for en østerriksk-iransk forening, opplyser en talsmann for rettsvesenet, Gholamhossein Esmaili.

Han skal ha gitt videre informasjon om Irans raketter, atomprogram, nanoteknologi og medisinske forhold. Mossaheb, som er i 70-årene, har dobbelt statsborgerskap, men Østerrikes utenriksdepartement opplyser at de ikke har greid å få tilgang til ham. Han ble pågrepet i januar 2019.

Østerrike ba allerede i midten av 2019 om at Mossaheb måtte løslates, samtidig som de ba om en forklaring på hvorfor han var pågrepet. På det tidspunktet var anklagene mot ham ukjente.

Den andre mannen som nå er dømt til ti års fengsel, Shahram Shirkhani, arbeidet for britisk etterretning, ifølge Esmaili. Han anklages for å ha forsøkt å «korrumpere myndigheter og rekruttere personer», samt for å ha gitt videre informasjon om kontrakter knyttet til landets sentralbank, Melli Bank og forsvarsdepartementet.

Ifølge talsmannen har ytterligere fem personer nylig blitt pågrepet for å ha spionert i blant annet utenriksdepartementet, forsvarsdepartementet og industridepartementet og Irans atombyrå.

(©NTB)