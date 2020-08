Skyting utenfor Det hvite hus – Trump avbrøt pressekonferanse

utenriks

Secret Service-agenter førte Trump bort fra pressekonferansen han hadde startet om koronasituasjonen, og Det hvite hus ble en periode stengt av.

Trump returnerte kort tid etter til presserommet og fortalte at det hadde vært en skyteepisode utenfor Det hvite hus, men at situasjonen var under kontroll.

– Det ble skutt, og noen er fraktet til sykehus, sa Trump. Han opplyste at det var politiet som hadde skutt og at personen som ble skutt, skal ha vært bevæpnet.

– Det var den mistenkte som ble skutt, sa presidenten, som ikke visste mer om hvem som hadde blitt skutt eller foranledningen til episoden.

Trump fortalte at han ble tatt med til Det ovale kontor, og han lovpriser Secret Service-agentene for jobben de gjør.

