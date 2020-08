Over 70 drept i kamper i Sør-Sudan

utenriks

Sammenstøtene begynte i byen Tonj East i delstaten Warrap sentralt i landet i helgen.

– Under kampene skal det lokale markedet i Romich ha blitt plyndret, og noen butikker ble brent ned til grunnen. Mange kvinner og barn flyktet i frykt for sine liv, sier FN-talsmannen Stephane Dujarric.

FNs fredsbevarende styrker oppfordrer alle involverte til å legge ned våpnene av hensyn til sine lokalsamfunn. En patrulje med FN-soldater var tirsdag på vei til området for å forsøke å roe ned situasjonen.

Avvæpningen var et ledd i gjennomføringen av fredsavtalen, opplyser en rådgiver i byen, James Mabior Makuei, til nyhetsbyrået DPA.

Han sier at enkelte sivile nektet å gi fra seg våpnene, og at flere andre etterhvert sluttet seg til kampene, som også spredte seg til landsbyer i nærheten. Mandag morgen ble dessuten en militærbase i byen Romic angrepet, ifølge en talsmann for hæren, Lul Ruai Koang.

– Det er store tap på begge sider. Dødstallet vil trolig stige ettersom enkelte sivile fortsatt er savnet, sier Mabior.

Borgerkrigen i Sør-Sudan har krevd nesten 400.000 liv og drevet millioner på flukt. Den brøt ut i slutten av 2013, og det er siden gjort en rekke forsøk på å få slutt på konflikten. En samlingsregjering har vært på plass siden februar, men volden har likevel fortsatt.

Avvæpningen av sivile er ett av punktene i avtalen som president Salva Kiir og opposisjonsleder Riek Machar ble enige om i februar etter mange måneder med forhandlinger.

(©NTB)