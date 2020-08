Taliban villige til å forhandle om fredsavtale

utenriks

Et stormøte, en såkalt loya jirga, vedtok i helgen å etterkomme opprørernes krav og løslate 400 Taliban-fanger.

Rundt 150 av fangene er dømt til døden for angrep og terroraksjoner som har kostet et stort antall afghanere og utlendinger livet.

Blant fangene er også fem som knyttes til angrepet mot Intercontinental Hotel i Kabul i 2018 der rundt 40 mennesker ble drept, 14 av dem utlendinger, og der den norske forskeren Arne Strand ble skadd.

Mandag opplyste Taliban at de er villige til å sette seg til forhandlingsbordet for å få slutt på den 30 år lange krigen i landet, «innen en uke» etter at fangene er løslatt.

