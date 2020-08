Omfattende protester mot valget i Hviterussland

utenriks

Lukasjenko har styrt landet i over 25 år, og ifølge valgkommisjonen er han nå gjenvalgt med over 80 prosent av stemmene.

Opposisjonsleder Svetlana Tikhanovskaja skal bare ha fått 9,9 prosent. Selv mener hun det offisielle resultatet overhodet ikke gjenspeiler virkeligheten.

– Velgerne tok i går et valg, men myndighetene hørte oss ikke. De har brutt med folket, sa Tikhanovskaja på en pressekonferanse mandag.

Opposisjonen mener det foregikk omfattende valgfusk, og Tikhanovskaja hevder hun er valgets rettmessige vinner.

Valgobservatører fra Organisasjon for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) har ikke vært til stede under valget, siden de ikke ble invitert i tide. En talsmann for regjeringen i Tyskland fastslo mandag at valget ikke ble gjennomført i tråd med demokratiske standarder.

Demonstrasjoner og opptøyer

De første protestene brøt ut søndag kveld, etter en valgdagsmåling fra Hviterusslands statlige nyhetsbyrå der Lukasjenko fikk rundt 80 prosents oppslutning.

Demonstrasjonene tiltok utover natten, og både i hovedstaden Minsk og andre byer oppsto sammenstøt med politiet.

Mandag opplyste Hviterusslands innenriksdepartement at 3.000 er blitt pågrepet og at over hundre sivile og politifolk er skadd. Samtidig avviste departementet opplysninger fra menneskerettighetsorganisasjonen Viasna om at én mann er død etter å ha blitt påkjørt av en politibil.

Politiet brukte sjokkgranater og tåregass mot demonstrantene, ifølge flere medier. En journalist fra nyhetsbyrået AP så over ti ambulanser som fraktet skadde demonstranter til et sykehus i Minsk.

– En saueflokk

President Lukasjenko går hardt ut mot demonstrantene og kaller dem en flokk sauer som er styrt av krefter i utlandet.

– Vi vil ikke tillate at dette landet blir revet i filler, sa presidenten mandag, ifølge det statlige nyhetsbyrået Belta.

Han sa det ikke vil bli noe Maidan – en henvisning til plassen i Ukrainas hovedstad Kiev der store protester tvang den daværende ukrainske regjeringen til å gå av i 2014.

Også i forkant av valget advarte Lukasjenko mot angivelige utenlandske forsøk på å skape uro i landet. 33 russere ble pågrepet og beskyldt for å være leiesoldater med planer om terrorhandlinger.

Til tross for dette var Russlands president Vladimir Putin mandag tidlig ute med å gratulere Lukasjenko med valgseieren. Den hviterussiske lederen fikk også gratulasjoner fra Kinas president Xi Jinping.

EU-kommisjonen fordømmer på sin side voldsbruken mot demonstrantene i Hviterussland. Kommisjonens leder Ursula von der Leyen understreker at stemmene fra presidentvalget må telles på korrekt vis.

