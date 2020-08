Israelsk høyesterett sier nei til riving av hjemmet til drapstiltalt palestiner

utenriks

Militæret ga tidligere ordre om at hjemmet til Nizmi Abu Bakr (49), der familien hans fortsatt bor, skulle rives. Det dreier seg om en leilighet i tredje etasje i en landsby ved Jenin på den israelskokkuperte Vestbredden.

En israelsk gruppe som kjemper for palestinernes rettigheter, HaMoked, anket beslutningen inn for høyesterett på vegne av Abu Bakrs kone, parets åtte barn og to andre familiemedlemmer.

To dommere konkluderte mandag med at ni uskyldige mennesker, deriblant sju mindreårige, ikke bør straffes for det 49-åringen gjorde. En tredje dommer argumenterte for at slike rivinger er nødvendige for å avskrekke palestinere fra å angripe israelere.

Drapet på den israelske sersjanten skjedde under en militæroperasjon i landsbyen Yaabed 12. mai. Abu Bakr anklages for å ha sluppet en betongkloss mot sersjanten fra taket på huset han bodde i.

Høyesterett mener at hæren kan utstede en ny ordre der kun rommet til den tiltalte palestineren forsegles.

I en Twitter-meldingen omtaler statsminister Benjamin Netanyahu kjennelsen som en «stor feil». Han sier også at rivingen av «terroristers» hjem kommer til å fortsette.

