Libanons statsminister foreslår nyvalg

I en TV-tale fredag ba Diab alle politiske partier om å legge sine uenigheter til side og samarbeide etter katastrofen som har krevd minst 158 liv. Rundt 6.000 er skadd.

Mens demonstrasjonene mot myndighetene herjet i Beirut, sa Diab videre at han er klar for å bli sittende i to måneder til som statsminister. I mellomtiden skal politikerne samarbeide om å gjennomføre strukturelle reformer, foreslo han.

– Vi kan ikke komme oss ut av landets strukturelle krise uten å holde tidlig parlamentsvalg, sa Diab, som tilføyer at han vil foreslå nyvalg i et regjeringsmøte mandag.

Da Libanon holdt valg på ny nasjonalforsamling i mai 2018, var det første gang på ni år. Regjeringen så dagens lys først åtte måneder etter valget, der den sjiamuslimske Hizbollah-bevegelsen gikk seirende ut.

Den sunnimuslimske milliardæren Saad Hariri ble statsminister i en samlingsregjering med 30 statsråder der de fleste av Libanons partier er representert. Hariri gikk av etter store demonstrasjoner i fjor høst. I januar ble Diab ny statsminister i en regjering med 20 statsråder, de fleste av dem teknokrater med støtte fra landets politiske partier.