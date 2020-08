Brent Scowcroft er død

utenriks

Scowcroft var en nær rådgiver av president Richard Nixon og den eneste i USAs historie som har tjenestegjort som nasjonal sikkerhetsrådgiver under to presidenter.

Den tidligere generalen var i mange år sentral i utformingen av USAs utenrikspolitikk, både etter Vietnamkrigen, da kommunismen falt i Øst-Europa, da Kina slo nådeløst ned på demonstranter på Den himmelske freds plass og da Saddam Hussein invaderte Kuwait.

Scowcroft var også rådgiver for president Jimmy Carter under nedrustningsforhandlinger, og han ledet president Ronald Reagans program for å modernisere USAs atomvåpen.

Han samarbeidet i mange år tett med USAs tidligere utenriksminister Henry Kissinger og var blant dem som mente at det var et feilsteg av USA å invadere Irak i 2003.

Sammen med Carters nasjonale sikkerhetsrådgiver Zbigniew Brzezinski skrev han i 2008 boken «America and the World: Conversations on the Future of American Foreign Policy» og var en stemme mange lyttet til i spørsmål knyttet til utenriks- og sikkerhetspolitikk.

