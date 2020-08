Afghansk stormøte vurderer løslatelse av Taliban-fanger

utenriks

Flere tusen afghanske delegater kom fredag sammen i Kabul for å diskutere de omstridte løslatelsene av rundt 400 Taliban-fanger.

Møtet, en såkalt loya jirga, holdes tross bekymring for at koronasmitte kan være svært utbredt i Kabul. Samtalene skal etter planen vare fram til søndag.

Bakgrunnen for diskusjonene er Talibans krav om løslatelse av 5.000 fanger for å starte fredsforhandlinger med Afghanistans regjering.

President Ashraf Ghani har allerede sluppet fri de aller fleste. Men de siste 400 har ifølge presidenten begått så alvorlige forbrytelser at han ikke kan ta beslutningen på egen hånd.

– Erkjenner at det er upopulært

Til tross for at USA og landets Nato-allierte i mange år lå i krig med Taliban, har Trump-regjeringen argumentert for at Taliban-fanger nå må frigis.

Antallet 5.000 var opprinnelig et ledd i avtalen som USA og Taliban undertegnet i februar i år. Avtalen la til rette for tilbaketrekking av amerikanske soldater fra Afghanistan.

– Vi erkjenner at det er upopulært å løslate disse fangene, sier USAs utenriksminister Mike Pompeo i en uttalelse om de 400 Taliban-medlemmene som diskuteres på stormøtet i Kabul.

Han hevder imidlertid også at løslatelsen vil lede til mindre vold og samtaler som vil resultere i en fredsavtale og slutt på krigen i Afghanistan.

Knyttes til hotellangrep

Nyhetsbyrået AFP har fått tilgang en offisiell liste over fangene som Taliban krever løslatt. Mange av dem er anklaget eller dømt for svært alvorlige forbrytelser.

Fem av dem knyttes til angrepet mot Intercontinental Hotel i Kabul i 2018. Her skal 40 mennesker ha blitt drept, 14 av dem utlendinger.

Den norske forskeren Arne Strand pådro seg røyk- og fallskader etter å ha gjemt seg i hotellet mens væpnede angripere jaktet på utlendinger opp gjennom etasjene. Til slutt ble han reddet av norske spesialstyrker.

Blant de andre fangene som kreves løslatt, er én person som angivelig var delaktig da en massiv lastebilbombe ble utløst nær Tysklands ambassade i Kabul i 2017.

– Funnet skyldig i terror

På listen står også en tidligere afghansk offiser som angivelig drepte fem franske soldater og såret 13 andre i 2013. Hendelsen ble beskrevet som et såkalt innsider-angrep.

Over 150 av fangene på listen er dømt til døden, og 44 er vurdert som særlig problematiske både av USA og flere andre land fordi de har vært delaktig i svært profilerte angrep.

– Blant de 400 er det et lite antall ekstremt høyprofilerte dømte personer som er funnet skyldig i terrorhandlinger rettet mot utlendinger, sier en tjenestemann fra et vestlig land til AFP. Kilden ønsker ikke å bli navngitt.

I forkant av stormøtet i Kabul uttalte menneskerettsorganisasjonen Human Rights Watch at mange av de 400 er blitt fengslet under svært problematiske omstendigheter.

Organisasjonen advarte om at hemmelige rettssaker og bruk av tortur under avhør gjør det vanskelig å vite hvilke av fangene som reelt sett har begått alvorlige forbrytelser.

(©NTB)