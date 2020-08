utenriks

Det skriver Washington Post.

I innlegget, som er blitt slettet, var det et utdrag fra et intervju Trump gjorde med Fox News, der Trump sa at barn er «nesten immune» mot covid-19.

Det samme innlegget ble tidligere onsdag fjernet fra Facebook, som i likhet med Twitter mener videoen i innlegget sprer feilinformasjon om koronaviruset.

(©NTB)