Russiske anarkister dømt for kupp-planer

De tre var blant ti som ble pågrepet i 2018, anklaget for å tilhøre den lille anarkist-gruppen «Ny storhet» som skal ha planlagt et kupp.

Torsdag ble tre av dem funnet skyldige og dømt til lange straffer. 27 år gamle Ruslan Kostylenkov ble dømt til sju år i straffekoloni, 34 år gamle Pjotr Karamzin til 6,5 år og 22 år gamle Vjatsjeslav Krjukov til 6 år.

Fire andre i saken fikk betingede dommer på mellom 4 og 6,5 år.

De dømtes tilhengere hevder saken mot aktivistene ble fabrikkert av den russiske sikkerhetstjenesten FSB som infiltrerte gruppen, finansierte den og overtalte medlemmene til å leie kontor og skrive et charter.

Menneskerettsorganisasjonen Memorial betegner de dømte som politiske fanger

I februar ble sju russiske anarkister og antifascister dømt til mellom 6 og 18 års fengsel etter å ha blitt funnet skyldige i terror og andre lovbrudd.

I forrige måned ble den tidligere journalisten Ivan Safronov pågrepet, anklaget for forræderi og spionasje for et Nato-land, mens journalisten Svetlana Prokopjeva ble funnet skyldig i å ha rettferdiggjort terrorisme.

