Macron: Libanon trenger endring

utenriks

I det hardt rammede Gemmayzeh-distriktet nær havna, ropte en gråtende kvinne fra en balkong da Macron og hans følge passerte.

– Dere er drapsmenn alle sammen! Hvor var dere i går? Hvor var dere dagen før? Hvor var dere da dette sprengstoffet ble plassert i havna, ropte hun.

Andre innbyggere hadde også mye på hjertet da den franske presidenten stanset opp.

– Opp til dere

– Hvordan skal vi bli kvitt den herskende politiske klassen i Libanon, ville en mann vite.

– Jeg er ikke her for å gi min støtte til noe regime eller noen politikere. Libanon er en suveren stat, det er ikke opp til meg, det er opp til dere, sa Macron.

Den franske presidenten opplyste videre at han i samtaler med politiske ledere torsdag kveld ville foreslå «en ny politisk pakt» i Libanon.

– Jeg kommer tilbake 1. september, og dersom de ikke greier å holde seg til pakten, vil jeg måtte svare for det overfor dere, sa han.

Lover bistand

Macron lovet videre omfattende fransk hjelp i redningsarbeidet og gjenoppbyggingen etter den kraftige eksplosjonen som raserte store deler av Beirut.

Han opplyste også at Frankrike om få dager inviterer til internasjonal giverkonferanse for å samle inn penger til mat, medisiner, boliger og annen nødhjelp.

Libanon sliter med omfattende korrupsjon, og Macron understreker at hjelpen skal gå direkte til folk og hjelpeorganisasjoner.

Internasjonal gransking

Ødeleggelsene i Beirut er enorme etter tirsdagens voldsomme eksplosjon i et lager med flere tusen tonn ammoniumnitrat, forårsaket av en brann.

Macron ber Libanons regjering åpne for internasjonal gransking etter ulykken. Han kaller dette et legitimt krav.

– En internasjonal og åpen gransking trengs for å hindre at noe blir holdt skjult og at tvilen melder seg, sa han torsdag.

Dødstallet stiger

Det offisielle tallet på omkomne steg torsdag til 137, men ventes å stige ytterligere. Mange er fortsatt savnet, og redningsarbeidere håper fortsatt å finne overlevende i ruinene.

Over 5.000 mennesker ble skadd i eksplosjonen, og Beiruts sykehus er overfylte.

Libanon var styrt av Frankrike i mellomkrigstiden fram til 1943. De siste årene har landet vært rammet av en dyp økonomisk og politisk krise.

Situasjonen var alvorlig også før eksplosjonen i Beirut, ifølge Macron.

– Det dreier seg om en politisk, moralsk, økonomisk og finansiell krise, og det første offeret er det libanesiske folk, sa han torsdag.

Koronapandemien

Katastrofen i Beirut kom også på toppen av koronapandemien, som har belastet Libanons helsevesen tungt.

All testing og behandling av koronapasienter har nå stanset opp ved de fleste av Beiruts sykehus, som nå må prioritere akutte skadetilfeller.

– Noen sykehus som utførte tester og behandlet koronaviruspasienter, ble naturligvis svært ødelagt i eksplosjonen og måtte innstille virksomheten, sier Mahmoud Hassoun, som er lege ved Rafik Hariri-sykehuset.

Mye tyder på at ammoniumnitratet ble lagret uforsvarlig ved havna i Beirut, noe som har utløst ny misnøye med landets politikere. Politiske aktivister i Libanon varsler nye protester mot makthaverne.

(©NTB)