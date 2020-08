UD: Ingen alvorlig skadde nordmenn i Beirut

utenriks

Over hundre mennesker er omkommet så langt, ifølge Røde Kors. Over 4.000 mennesker er såret, og det fryktes at antallet døde vil fortsette å stige.

Så langt vet Utenriksdepartementet (UD) kun om noen mindre kuttskader blant nordmenn, skriver Nettavisen.

– Det viktigste er at det ikke er alvorlige skader. Det har vært store materielle skader, og den norske ambassaden er blant bygningene som har fått skader nede ved inngangsporten, sier pressetalsperson i Utenriksdepartementet, Ane Lunde.

En del leiligheter til ambassadeansatte har skader, og UD jobber med å finne midlertidig husrom til dem som trenger det.

De har ikke full oversikt over antall nordmenn i Beirut, men antar at det er få i katastrofeområdet.

– Den norske kontingenten som bor og jobber i Beirut, er ikke veldig stor. Så langt vi vet, er det ikke så mange nordmenn som befinner seg i Beirut nå, sier Lunde til Nettavisen.

