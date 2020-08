Guvernør: Over 200.000 hjemløse på grunn av eksplosjonen i Beirut

utenriks

Abboud sier til nyhetskanalen MTV onsdag at myndighetene jobber med å sikre mat, vann og husly for de anslagsvis 200.000 til 250.000 som har blitt hjemløse.

Han avslører samtidig at en sikkerhetsrapport fra 2014 advarte om risikoen for en eksplosjon i Beirut som følge av at høyeksplosive materialer ikke var lagret på en sikker nok måte.

– Vi mistet ti medlemmer av Beiruts brannvesen, og skadene er på mellom 3 og 5 milliarder dollar, kanskje mer, sier Abboud.

Myndighetene sa tirsdag at det var rundt 2.750 tonn ammoniumnitrat som hadde vært lagret i havnen i seks år, som eksploderte.